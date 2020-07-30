Малком: «Я счастлив в «Зените». Слышал о «Севилье», это фэйковые новости»

Теги Зенит премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Малком Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком опроверг информацию о том, что он хочет покинуть клуб.

«В «Зените» я счастлив. Я слышал о том, что меня связывают с «Севильей», но это фэйковые новости. Головой я здесь, и я намерен выполнить свои обязательства по контракту», –  сказал бразилец.

Ранее появилась информация о том, что Малком не очень доволен своей карьерой в России и хотел бы вернуться в один из европейских топ-чемпионатов. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Севильи». Генеральный директор клуба Александр Медведев назвал эти слухи «бредом».

Спортивная одежда и обувь на странице Nike промокод.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья