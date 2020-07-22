Карпин о карантине «Ростова»: «У меня было все. От ненависти до желания уехать из России и не возвращаться»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях, которые испытывал, находясь на 2-недельном карантине после вспышки коронавируса в команде.

– У меня было все. В моем психологическом состоянии было абсолютно все. От ненависти до любви, до пофигизма, до желания уехать и не возвращаться. Все эмоции.

– Уехать из Ростова или из России?

– Из России. Из футбола даже. Один день – так, второй день – хуже, третий день – еще хуже, потом получше, потом опять хуже. Потом все это на фоне новостей о том, что мы будем играть. Потом – не будем играть. Потом уже фон пошел другой – в «Динамо» тоже зараженные, и им разрешают играть, а нам уже не разрешили играть с «Сочи».

Вы не представляете, какой спектр эмоций был лично у меня. Я уж молчу про футболистов, потому что им еще тяжелее. За первую неделю, что мы провели здесь, я похудел на 4,5 килограмма.

– От стресса?

– От нервов, да. Люди не понимают, что все очки, которые мы набрали после коронавируса, – в плюс. Мы ничего не потеряли вообще. У нас не было ничего. Было ноль очков, у нас было ноль команды, у нас было ноль подготовленности. У нас было всего ноль, – сказал Карпин.

Напомним, за несколько дней до рестарта сезона в РПЛ у 6 игроков «Ростова» был выявлен коронавирус. Из-за этого команду отправили на карантин.

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