Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» против «Ромы», «Рейнджерс» Джеррарда в гостях у «Байера»

Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Они должны были состояться еще в марте, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Также не состоялись оба матча между «Севильей» и «Ромой», поэтому победитель будет определен в одной игре, которая пройдет в немецком Дуйсбурге.

«Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда встретятся на выезде с «Байером».

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 3:1

Первый матч: 3:0

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Европы. 1/8 финала. «Интер» победил «Хетафе» в Германии, «МЮ» выиграл у ЛАСК, «Шахтер» разгромил «Вольфсбург»

Статистика Лиги Европы

Лига Европы возвращается прямо сейчас. Вспоминаем, на чем все остановилось