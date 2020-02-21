Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» против «Ромы», «Рейнджерс» Джеррарда в гостях у «Байера»

Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Они должны были состояться еще в марте, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.
Также не состоялись оба матча между «Севильей» и «Ромой», поэтому победитель будет определен в одной игре, которая пройдет в немецком Дуйсбурге.
«Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда встретятся на выезде с «Байером».
Лига Европы
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 6 августа, 19.55, «МСВ-Арена»
- Дата проведения
- 6 августа, 19.55, «БайАрена»
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
- 6 августа, 22.00, «Санкт-Якоб Парк»
Первый матч: 3:0
- Дата проведения
- 6 августа, 22.00, «Молине Стэдиум»
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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