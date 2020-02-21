Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» против «Ромы», «Рейнджерс» Джеррарда в гостях у «Байера»

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Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Они должны были состояться еще в марте, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Также не состоялись оба матча между «Севильей» и «Ромой», поэтому победитель будет определен в одной игре, которая пройдет в немецком Дуйсбурге.

«Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда встретятся на выезде с «Байером».

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

Севилья Испания – Рома Италия
Дата проведения
6 августа, 19.55, «МСВ-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Байер Германия – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
6 августа, 19.55, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 3:1

Базель Швейцария – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
6 августа, 22.00, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 3:0

Вулверхэмптон Англия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
6 августа, 22.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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