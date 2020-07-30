Казарцев обслужит матч «Спартак» – «Сочи», Матюнин – игру «Ротор» – «Зенит»

РФС объявил о назначении судей на 1-й тур РПЛ-2020/21.
8 августа
«Химки» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Анохин.
«Тамбов» – «Ростов»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Лапочкин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Чеботарев.
9 августа
«Уфа» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владимир Москалев; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Спартак» – «Сочи»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Еськов; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Владимир Овчинников.
10 августа
«Урал» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Геннадий Куличенков.
11 августа
«Ротор» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Николай Еремин, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Рубин» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.