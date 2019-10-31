Каземиро: «Бэйл – топ-3 в мире на пике. Но нужно признать, что сейчас он не в лучшей форме»

Полузащитник Каземиро высказался о проблемах своего партнера по команде .

«Мы все иногда проходим через трудные отрезки. Бэйл работает, он знает, что сейчас не лучшее время в его карьере, но он работает, у него есть наша поддержка, поддержка клуба, поддержка тренера...

Это очень важный игрок для нас, потому что он может удивить в любой момент, и он доказал это. Мы рассчитываем на него. На своем лучшем уровне он входит в топ-3 [лучших игрока] мира, но мы должны быть реалистами и признать, что сейчас он не в лучшей форме», – сказал .