Хавьер Рибальта: «Малком начинает набирать обороты. Его игра многое даст «Зениту»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта поделился мнением об игре вингера петербуржцев Малкома.
«После травмы, зимней паузы и коронавируса Малком начинает набирать обороты.
Считаем, что его игра многое даст нам», – заявил Рибальта.
В 7 матчах после рестарта РПЛ бразилец забил 3 гола.
Ранее появилась информация о том, что Малком не очень доволен своей карьерой в России и хотел бы вернуться в один из европейских топ-чемпионатов. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Севильи». Генеральный директор клуба Александр Медведев назвал эти слухи «бредом».
Рибальта о целях «Зенита»: «Проявить себя в ЛЧ и выигрывать РПЛ несколько лет подряд»