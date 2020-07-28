Хавьер Рибальта: «Малком начинает набирать обороты. Его игра многое даст «Зениту»

Спортивный директор «Зенита» поделился мнением об игре вингера петербуржцев Малкома.

«После травмы, зимней паузы и коронавируса Малком начинает набирать обороты.

Считаем, что его игра многое даст нам», – заявил Рибальта.

В 7 матчах после рестарта РПЛ бразилец забил 3 гола.

Ранее появилась информация о том, что не очень доволен своей карьерой в России и хотел бы вернуться в один из европейских топ-чемпионатов. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Севильи». Генеральный директор клуба Александр Медведев назвал эти слухи «бредом».

Рибальта о целях «Зенита»: «Проявить себя в ЛЧ и выигрывать РПЛ несколько лет подряд»