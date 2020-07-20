Джанаев про Ротенберга: «Большой человек, максималист. Нравится его требовательность»

Вратарь высказался о работе с президентом и владельцем клуба .

– Чем зацепил проект «Сочи»?

– Я поговорил с Борисом Романовичем Ротенбергом. Он очень хотел видеть меня в команде.

Рассказал, что «Сочи» – это амбициозный проект, пригласили футболистов, которых я знаю. Это был несомненный плюс для меня.

Мне стало интересно поучаствовать в таком проекте. Хотя были варианты и за границей: Польша, Турция. Последние просили подождать, а ждать я уже не мог, потому что нужна была определенность.

– Какое впечатление произвел Ротенберг?

– Это большой человек, который хочет добиваться максимальных результатов.

Еще плюс в том, что он сам спортсмен, мне нравится его требовательность. Видно, что он максималист. Я такой же, и это здорово.

– В следующем сезоне «Сочи» сможет зацепиться за еврокубковую зону?

– Можно говорить все, что угодно. Я не люблю загадывать. Лучше мы будем молчать и делать свое дело, а конец следующего сезона покажет, насколько хорошо мы выполнили свою работу, – сказал Джанаев.

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