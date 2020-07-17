Конте о 2-м месте «Интера»: «Такого давно не было, но мы сильно отстаем от «Ювентуса»

Главный тренер после матча с «Аталантой» (2:0) в заключительном туре Серии А высказался о втором месте миланского клуба.

«Парням и персоналу нужно отдать должное за результат, которого у «Интера» давно не было. Но мы по-прежнему отстаем от , причем отстаем сильно.

Мы должны быть умными и не впадать в крайности – в депрессию или восторг. Я бы сказал, что в Серии А мы сделали то, что и должны были сделать. Мы прибавили в Кубке Италии, выйдя в полуфинал, и теперь хотим зажечь в Лиге Европы.

«Юве» празднует девятое скудетто подряд, вновь доказав, что он явно сильнее, они трудились, чтобы стать лучше, тогда как другие просто пытались сократить отставание. Очевидно, что «бьянконери» – лучшие как на поле, так и за его пределами, хотя мы все стараемся прибавить. Несмотря на критику, моя команда выступила очень хорошо», – сказал Конте.

«Ювентус» обогнал «Интер» на 1 очко. Впервые за 18 лет разница между 1-м и 2-м клубами Италии минимальна