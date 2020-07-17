Семин о словах Суркиса про «хлюпика»: «Не вижу оскорблений в свой адрес. Очень уважаю его»

Бывший тренер киевского «Динамо» высказался относительно слов президента украинского клуба .

Глава киевлян назвал специалиста «хлюпиком» из-за его ухода из команды в «Локомотив».

– Во-первых, я с большим уважением отношусь к Суркису. Он большой профессионал, управленец, хозяин своего клуба. Я у него многому тогда научился. Ну и наверное свой след тоже оставил.

Признаюсь, то решение уйти из «Динамо» далось мне очень сложно. У меня возникли вопросы в Москве, дома. Игорь Михайлович сказал мне: мы их решим. Но я все равно ушел. Наверное, поэтому он и назвал меня хлюпиком. Якобы я ему не поверил. Наверное, так...

Надо понимать, что я состоялся как человек и тренер в «Локомотиве». Мне хотелось вернуться домой. Поэтому так тогда и поступил.

– Обиделись сейчас на Суркиса?

– Нет, ни в коем случае! Я же вам объяснил, почему он назвал меня хлюпиком. Мне вновь хотелось доказать, что я нужен в России, могу хорошо сработать в «Локомотиве». Вот и все.

А так я ему безгранично благодарен за то, что он доверил мне тренерское кресло в киевском «Динамо». Это дорогого стоит. Считаю, мы вместе многого добились.

Посмотрите, какая группа молодых игроков потом уехала в хорошие европейские команды. Мы взяли верх над «Шахтером», стали чемпионами. Дошли до полуфинала Лиги Европы. В общем, есть что вспомнить. Я ему хочу теперь пожелать удачи, – сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес», – цитирует тренера Sport24.

Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007 по 2009 год, после чего ушел в «Локомотив». В 2010-м специалист вернулся в «Динамо» и проработал там до 2012 года. Он выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Украины.