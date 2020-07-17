Игорь Суркис: «Если бы Семин не оказался хлюпиком, побежавшим в «Локо» за своими акциями, может, по сей день работал бы в «Динамо»

Президент киевского «Динамо» высказался об экс-тренере киевлян и .

«Последние годы мы не попадаем в Лигу чемпионов. Смена поколений. И вот свободен Мирча Луческу. Тренер с именем, добивавшийся с нашим основным противником очень хороших результатов. Мне удается его пригласить.

Он будет, наверное, просить какие-то усиления, трансферы. Супер, что так повезло. Человек знает чемпионат изнутри, знает, как противостоять этим командам.

А придет иностранный тренер и скажет: «Да, вопросов нет. Я в новой стране. Мне надо все тут изучить, понять, посмотреть».

Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, работал он в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в «Динамо».

Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за своими акциями в «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в .

Вот он побежал, второй раз вошел в эту реку, но уже отношение к нему было другое, даже у болельщиков», – приводит слова Суркиса Tribuna.com со ссылкой на эфир программы «Мага» на телеканале «112 Украина».

Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007 по 2009 год, после чего ушел в «Локомотив». В 2010-м специалист вернулся в «Динамо» и проработал там до 2012 года. Он выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Украины.