Оливер Кан: «Бавария» всегда хотела, чтобы Бундеслига была сбалансированной, но это нелегко»

Экс-вратарь «Баварии» , сейчас входящий в совет директоров клуба, высказался о конкуренции в мировом футболе.

«Я думаю, что это большой вопрос, который предстоит решать футбольному миру. Например, в Италии «Ювентус» выиграл девятый титул подряд.

В Испании есть борьба только между «Реалом» и «Барселоной». Если посмотреть на Англию, то в последние годы чемпионат там выигрывали разные команды.

«Бавария» всегда была заинтересована в том, чтобы Бундеслига была более сбалансированной. Однако мы должны аккуратно относиться к вопросу денег, потому что мы не только играем в немецком чемпионате, но и являемся международным брендом и участвуем в еврокубках. Это нелегкие вопросы, но мы должны найти ответы на них в ближайшие месяцы.

Нужно найти баланс между национальными первенствами и добиться хорошей конкуренции в них, но «Бавария» должна также бороться в Европе, играя с другими клубами. Считаю, что найти этот баланс будет нелегко», – сказал Кан.

выигрывает чемпионат Германии на протяжении 8 лет. В прошлый раз иному клубу удалось победить в Бундеслиге в сезоне-2011/12 – тогда первое место заняла дортмундская «Боруссия».