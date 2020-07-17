Маротта о Месси в «Интере»: «Утопия. Думаю, он завершит карьеру в «Барсе»

Генеральный директор предположил, что форвард завершит карьеру в «Барселоне».

На этой неделе сообщалось, что миланский клуб готов предложить аргентинцу 4-летний контракт на 260 миллионов евро в 2021 году.

«Нужно быть реалистами. Это из области утопии. Все хотели бы иметь Месси в составе, но было бы неуважительно питать подобные фантазии. Нужно вернуться в реальность. Месси – отличный игрок, но он в «Барселоне».

[«Барселона» –] идеальная среда для Месси. Как по мне, он закончит карьеру там», – сказал Маротта в интервью Sky Sport Italia.