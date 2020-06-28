Антонио Конте: «Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер»

Главный тренер «Интера» оценил вероятность трансфера форварда «Барселоны» .

Специалиста спросили, что бы он предпочел: получить Месси или четырех игроков стоимостью по 50 млн евро.

«Думаю, оба сценария неправдоподобны. Я стою за своих игроков, потому что они выкладываются по полной, могу это гарантировать.

Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в , – сказал Конте.

Миланский собор – один из крупнейших в Европе. Общая длина храма составляет 158 метров, высота шпиля – 106,5 метров.