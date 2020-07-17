Марко Николич: «Кокорин был открыт для перехода в «Локомотив». Очень хороший игрок»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию, что клуб интересовался нападающим Александром Кокориным, а трансферный комитет заблокировал сделку.

«Это правда, но не очень хочу это комментировать. Знаю этого игрока, мне он нравится. Кокорин – россиянин, это очень важно сейчас, потому что каждая команда должна думать о новом лимите.

Очень важно подписать одного такого качественного игрока, как Саша. Но эта история закончена. Он очень хороший игрок, но мы не смогли найти путь, чтобы подписать его.

Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдет в другой клуб.

Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать».

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«Я в России два месяца. Не знаю, кто и что сделал, по какой причине. До разговора с Сашей мне никто не говорил, что сделка невозможна.

Не хочу больше говорить об этом. Саша – не наш игрок. Желаю ему только успехов в дальнейшей карьере», – сказал Николич. 

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