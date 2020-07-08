Гайч о ЦСКА: «Хорошая возможность начать в Европе на среднем уровне»

Нападающий Адольфо Гайч рассказал о впечатлениях от перехода в ЦСКА.

– Что первое пришло тебе на ум, когда ты узнал, что едешь в Россию?

– Выглядит как неплохой первый шаг в Европе. Мне кажется, что это очень хорошая возможность начать на не слишком высоком уровне, на среднем уровне, скажем так.

– Что ты знаешь о команде?

– Это один из сильнейших клубов в России. Я видел стадион, новый и красивый. Мне рассказали, что у ЦСКА очень молодая команда, сказали, что я адаптируюсь очень быстро из-за очень теплой атмосферы.

Многие фанаты ЦСКА уже забросали меня сообщениями в соцсетях, спрашивали, когда я приеду, чтобы поприветствовать меня. Кто-то написал, что будет неправильно, если о трансфере объявят не рядом с танком у стадиона, ха-ха. Красно-синие – приятные цвета, – сказал Гайч.

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