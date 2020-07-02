Газизов о Рахимове: «Теперь любой, кто зайдет в офис, будет в «Спартаке» работать?»

Теги Спартак Рашид Рахимов премьер-лига Россия Шамиль Газизов Чемпионат.com Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал тот факт, что тренер Рашид Рахимов сегодня посещал офис клуба.

«Мы друзья, очень давно общаемся. Хотели встретиться, я сказал, чтобы подъезжал в офис, здесь легче переговорить.

Разговоры, что Рахимов придет в «Спартак»? Да ну, бросьте. Любой человек, который зайдет в офис, теперь в «Спартаке» будет работать?

Если вы тут утром встанете [у офиса], знаете сколько народа увидите. Это, наверное, для многих будет откровением. У меня очень много встреч с людьми, которые не работают в «Спартаке». В этом нет ничего секретного», – сказал Газизов. 

Напомним, последним местом работы Рахимова был «Ахмат».

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