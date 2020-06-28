«Работать в такой враждебной атмосфере невозможно». Луческу об уходе из киевского «Динамо»

Мирча Луческу объяснил свое решение покинуть пост главного тренера киевского «Динамо».

«Хочу поблагодарить семью Суркисов за доверие и приглашение, но работать в такой враждебной атмосфере невозможно. Особенно при враждебности ультрас, поддержка которых нужна команде.

Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы. Доказательства – переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» или работа в бухарестском «Динамо» и «Рапиде», где между соперниками огромное напряжение, но справедливое. Меня встречали с надеждой и распростертыми объятиями, и мне удалось выиграть трофеи в этих странах.

Но я не могу принять, что фанаты действуют вопреки интересам собственного клуба. Думал, что настало время перемен, вызова, мотивации и попытки вернуть команду на традиционный и исторический уровень.

Речь не шла о деньгах, это было последним, что меня беспокоило. Я просто хотел вернуться в украинский футбол, где мне так нравилось и где я хотел почувствовать захватывающую атмосферу футбола. Я верил в потенциал молодых украинцев, хотел соревноваться и заряжать толпу болельщиков. Украина этого достойна», – сказал Луческу.

Напомним, что Луческу возглавил «Динамо» четыре дня назад, подписав контракт.

Луческу 12 лет работал в «Шахтере», наезжал на Суркисов, судей и Лобановского – а теперь стал тренером киевского «Динамо»