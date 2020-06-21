Тест Винисиуса на коронавирус показал отклонения от нормы. «Реал» ждет новые результаты к вечеру

Полузащитник , возможно, заразился коронавирусом.

«Вопрос по Винисиусу... С тестом на коронавирус возникли проблемы. Сегодня вечером мы получим результат нового теста», – сказал главный тренер «Реала» .

Ранее стало известно, что друг форварда «Реала» Луки Йовича заразился коронавирусом. После этого серб изолировался.

В следующем туре Ла Лиги «Реал» должен сыграть с . Матч запланирован на 10 июля, начало игры – в 23:00 по московскому времени.

«Реал» лидирует в турнирной таблице , опережая «Барселону» на одно очко. При этом у команды Зидана есть один матч в запасе.

19-летний Винисиус забил 3 гола и отдал 2 паса в 26 матчах чемпионата Испании в этом сезоне.