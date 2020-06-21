Тест Винисиуса на коронавирус показал отклонения от нормы. «Реал» ждет новые результаты к вечеру

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор, возможно, заразился коронавирусом.
«Вопрос по Винисиусу... С тестом на коронавирус возникли проблемы. Сегодня вечером мы получим результат нового теста», – сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Ранее стало известно, что друг форварда «Реала» Луки Йовича заразился коронавирусом. После этого серб изолировался.
В следующем туре Ла Лиги «Реал» должен сыграть с «Алавесом». Матч запланирован на 10 июля, начало игры – в 23:00 по московскому времени.
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на одно очко. При этом у команды Зидана есть один матч в запасе.
19-летний Винисиус забил 3 гола и отдал 2 паса в 26 матчах чемпионата Испании в этом сезоне.