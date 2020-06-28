Юрген Клопп: «Восхищаюсь Фергюсоном. Ужин с ним был как встреча с папой римским»

Главный тренер «Ливерпуля» после получения награды Ассоциации тренеров лиги (LMA) тепло высказался о сэре .

«Я очень рад, что меня назвали победителем награды тренера года LMA, рад этому прекрасному трофею имени сэра Алекса Фергюсона, названному в честь человека, которым я восхищаюсь.

Понимаю, что это не на 100 процентов приемлемо для тренера , но я восхищаюсь им. Он был первым британским тренером, с которым мы встретились и вместе поужинали. Это было давно, и я не уверен, помнит ли он это, но я запомнил это навсегда, потому в тот момент для меня это было как встреча с папой римским, если хотите!

Это было великолепно, у нас наладился контакт с первой секунды. Не думал, что однажды я буду держать в руках приз, названный в его честь. Еще более особенной эту награду делает тот факт, что голосуют коллеги-тренеры.

Для меня большая честь быть в компании стольких тренеров, включая, конечно, тренеров «Ливерпуля», таких как , Боб Пейсли, Джо Фейган, сэр и, в последние годы, .

Я здесь благодаря команде своих тренеров. Я в порядке как менеджер, но они делают нас настоящей командой футбольных мозгов, и я люблю работать с ними вместе. Работать вместе с Пепом Линдерсом, Питером Кравецом, Джоном Ахтербергом, Витором Матосом и Джеком Робинсоном – одно удовольствие», – сказал Клопп.

«Прощаю за то, что ты разбудил меня в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в лиге». Фергюсон поздравил Клоппа с призом тренеру года