Фергюсон – Клоппу: «Прощаю за то, что ты разбудил меня в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в АПЛ»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» поздравил с наградой лучшему тренеру Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров.

«Юрген Клопп, потрясающая работа. Прошло 30 лет с момента последней победы в чемпионате.

Невероятно. Полностью заслуженная награда. Уровень выступлений твоей команды был выдающимся. Ты пронизываешь собой весь клуб. Считаю, что это было изумительное выступление.

Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе в чемпионате Англии. Спасибо. Но в любом случае ты это заслужил, так держать», – сказал Фергюсон.

Клопп отказал «МЮ» из-за жены – ей казалось, это будет ошибкой. Они познакомились в пабе на Октоберфесте

Клопп – лучший тренер АПЛ по версии тренеров. Он получил приз имени Фергюсона