Клопп – лучший тренер АПЛ по версии тренеров. Он получил приз имени Фергюсона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лауреатом индивидуальной награды по итогам сезона.
53-летний специалист стал лучшим тренером Премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.
«Ливерпуль» под руководством немца выиграл АПЛ, набрав 99 очков. У занявшего второе место «Манчестер Сити» – 81 балл.
Клопп отказал «МЮ» из-за жены – ей казалось, это будет ошибкой. Они познакомились в пабе на Октоберфесте
Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx— LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020