Медведев о трансферах «Зенита»: «Не собираемся делать массовых закупок»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев лимит на легионеров Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о летней селекции клуба.

«В новом сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, мы не можем это не учитывать. Мы не собираемся делать массовых закупок.

Да и вообще я считаю, что команду нельзя менять больше чем на одну треть заявочного списка, ни в коем случае, потому что в следующем сезоне будет очень сложно достигать результата», – сказал Медведев.

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