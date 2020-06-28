Медведев о трансферах «Зенита»: «Не собираемся делать массовых закупок»

Генеральный директор рассказал о летней селекции клуба.

«В новом сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, мы не можем это не учитывать. Мы не собираемся делать массовых закупок.

Да и вообще я считаю, что команду нельзя менять больше чем на одну треть заявочного списка, ни в коем случае, потому что в следующем сезоне будет очень сложно достигать результата», – сказал Медведев.

Ловрен перешел в «Зенит»

У Ловрена топовый набор качеств, но очень яркие ошибки. Клопп считает, что дело в нехватке концентрации