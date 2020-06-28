Медведев о Ловрене: «Зенит» искал защитника из ведущих клубов Европы. Деян – боец, жадный до игры»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о трансфере защитника Деяна Ловрена.

«Мы искали игрока, который мог бы быть усилением для центральной зоны защиты.

Мы искали центральных защитников из ведущих клубов Европы. «Ливерпуль» стал чемпионом в этом году, выиграл в последнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Это защитник, который очень хорошо играет на втором этаже, который может играть высоко. Деян – настоящий боец на поле, он не жалеет себя, при этом играет жестко, но корректно.
 
Высказывания Мохамеда Салаха и Юргена Клоппа еще раз показывают, что это настоящий командный игрок.

Если бы Деян не хотел играть в команде, которая выступает в Лиге чемпионов, он бы к нам не поехал. У него были предложения из других ведущих чемпионатов Европы, он мог остаться минимум на один сезон в «Ливерпуле», но он жадный до игры.

Я уверен, что он будет одним из ведущих игроков команды», – добавил он.

У Ловрена топовый набор качеств, но очень яркие ошибки. Клопп считает, что дело в нехватке концентрации

«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии

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