Медведев о Ловрене: «Зенит» искал защитника из ведущих клубов Европы. Деян – боец, жадный до игры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о трансфере защитника Деяна Ловрена.
«Мы искали игрока, который мог бы быть усилением для центральной зоны защиты.
Мы искали центральных защитников из ведущих клубов Европы. «Ливерпуль» стал чемпионом в этом году, выиграл в последнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Это защитник, который очень хорошо играет на втором этаже, который может играть высоко. Деян – настоящий боец на поле, он не жалеет себя, при этом играет жестко, но корректно.
Высказывания Мохамеда Салаха и Юргена Клоппа еще раз показывают, что это настоящий командный игрок.
Если бы Деян не хотел играть в команде, которая выступает в Лиге чемпионов, он бы к нам не поехал. У него были предложения из других ведущих чемпионатов Европы, он мог остаться минимум на один сезон в «Ливерпуле», но он жадный до игры.
Я уверен, что он будет одним из ведущих игроков команды», – добавил он.
У Ловрена топовый набор качеств, но очень яркие ошибки. Клопп считает, что дело в нехватке концентрации
«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии