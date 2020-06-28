Ловрен перешел в «Зенит»

Защитник стал игроком .

Контракт с 31-летним хорватом рассчитан на 3 года.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Деяна Ловрена в Петербурге и желает успехов вместе с сине-бело-голубыми!» – говорится в сообщении на сайте российского клуба.

Сообщалось, что за трансфер футболиста будет заплачено от 8,5 до 12 млн евро, а его зарплата составит 2,5 млн евро в год.

Ловрен защищал цвета «Ливерпуля» с 2014 года. Он провел за мерсисайдский клуб 185 матчей и забил 8 мячей. В сезоне-2018/19 вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов, а в этом году стал чемпионом Англии. В составе сборной Хорватии провел 57 матчей и стал серебряным призером ЧМ-2018.

«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии

У Ловрена топовый набор качеств, но очень яркие ошибки. Клопп считает, что дело в нехватке концентрации