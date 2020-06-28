Клопп об уходе Ловрена: «Еще одна легенда «Ливерпуля». Будет интересно последить за «Зенитом»

Главный тренер высказался об уходе защитника в «Зенит».

«Еще одна легенда «Ливерпуля» покидает клуб. Он был очень, очень важной частью команды с самого первого дня, когда я пришел. Помню, когда мы еще с играли против «Ливерпуля» во время предсезонки, он забил головой с невероятной силой. Этот образ был в моей голове, когда я пришел сюда и думал о наших защитниках.

Он проводил прекрасные матчи и забил один из самых важных голов в нашей истории – 4:3 с «Боруссией». Прекрасный момент на память. Он провел так много хороших матчей. Да, думаю, ему не понравится та самая игра с , когда я заменил его в первом тайме, но это часть футбола и часть прогресса. И он всегда возвращался.

Когда он был в форме, он всегда очень-очень часто был в составе. Замечательный игрок и отличный человек. Вчера мы говорили: «И кто теперь будет лучшим другом Мо [Салаха]?». Они были настоящими лучшими друзьями и были очень близки, поэтому нам будет его не хватать.

Он примерный спортсмен, у него есть все, что нужна. Теперь он отправляется в Россию, но он всегда может вернуться – мы будем рады, потому что он и вправду приятный парень. В первой половине сезона он был в основе и проводил выдающиеся матчи, пока не получил травму.

В воздухе он машина, мне очень нравилось с ним работать. Теперь будет интересно последить за из Санкт-Петербурга, если я не ошибаюсь. Желаю ему всего наилучшего», – сказал Клопп.

Напомним, что Ловрен подписал с «Зенитом» контракт сроком на три года.

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