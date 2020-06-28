В честь золотого дубля «Зенита» в Петербурге прошло световое шоу на Дворцовом мосту

Сегодня ночью в честь победы в и Олимп Кубке России в Санкт-Петербурге состоялось световое шоу на Дворцовом мосту.

Мероприятие началось в 1:30 на Дворцовой набережной сразу после разведения одноименного моста и длилось 90 минут.

Пролет моста, расположенный со стороны Зимнего дворца, стал гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров, на котором при помощи мощных проекторов были показаны самые важные моменты прошедшего сезона.

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