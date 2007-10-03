Алан Дзагоев: «Предложений от «Арсенала» и «Тоттенхэма» не было. Только от «Челси» и «Штутгарта»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что владелец Роман Абрамович был готов помочь организовать его трансфер в английский клуб.

– Точно знаю, что когда Жирков был в «Челси», Абрамович попросил его поговорить с тобой и сказать, что тебя могут забрать – только скажи. Было?

– Да, разговор был такой. Мне 19 исполнилось. Он мне звонил, когда мы были на сборах с Зико. Нужно было просто сказать «Да», а там процесс пойдет. У нас был разговор с приближенным к Абрамовичу. Он в России всем занимался по Тольятти. Сказал, что такое предложение: тренируешься с основой, играешь только на кубковые матчи. Это меня смутило. Но сейчас, если вернуть время, я бы согласился.

Говорят, что в 2012-м я отказался от предложений [ и «Тоттенхэма»] и все загубил себе. Но не было ничего! Не было ни одного реального предложения. Было только от «Челси». И в 2010-м – «Штутгарт» стал дочерней командой «Челси», опять-таки был разговор с приближенным, и я отказался. Вот тогда надо было туда идти, – сказал Дзагоев.