«Барса» объявила, что «Хетафе» выкупил Кукурелью за 10 млн евро

объявила, что выкупил защитника Марка Кукурелью.

Как сообщает пресс-служба клуба, «Хетафе» заплатит каталонскому клубу 10 млн евро. «Барселона» получит 10% от суммы последующего трансфера.

21-летний испанец находился в «Барсе» с 2012 года и дебютировал за основу каталонского клуба в октябре 2017 года, выйдя на последних минутах матча Кубка Испании. Это его единственный матч за основу «Барсы».

В этом сезоне Кукурелья выступал за «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче , забил один гол и сделал шесть ассистов.