Смотрите шоу «Футбольный гиг» на «МегаФон ТВ» с Виктором Васильевым и Кареном Адамяном

В субботу, 25 июля, в день матча «Зенита» и «Химок» в финале Кубка России на «МегаФон ТВ» пройдет шоу «Футбольный гиг». Его ведущим станет журналист Карен Адамян, а в гости к нему придет шоумен Виктор Васильев.

Трансляция начнется за час до начала матча, в 16:00 по московскому времени. Ее можно будет посмотреть в группе МегаФона ВКонтакте и МегаФон ТВ, а также на главной странице Sports.ru.

«Футбольный гиг» – это квиз, посвященный «Зениту». Карен Адамян будет задавать вопросы о петербургском клубе, а Виктор Васильев на них отвечать. Вы сможете помочь Васильеву, давая подсказки. Если он ими воспользуется, то можно будет получить чемпионскую футболку «Зенита».

Перед полуфинальной игрой «Зенит» – «Спартак» Александр Дорский провел «Футбольный гиг» с Михаилом Шацем.