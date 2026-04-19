  • «ПСЖ» проиграл «Лиону» – 1:2! Эндрик забил и ассистировал Морейре, Рамуш не реализовал пенальти, Витинья травмировался
Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эндрик открыл счет на 6-й минуте с передачи Афонсу Морейры, а на 18-й ассистировал ему в ответ. Гонсалу Рамуш на 33-й не реализовал пенальти. Витинья на 39-й был заменен, получив травму после неудачного приземления в борьбе с Эндриком, вместо него вышел Уоррен Заир-Эмери. Хвича Кварацхелия отыграл один мяч на 94-й.

Лига 1 Франция. 30 тур
19 апреля 18:45, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
1 - 2
2.88xG0.73
Лион
Матч окончен
Фабиан Руис
90’
+5’
  Кварацхелия
90’
+4’
85’
Мера   Камара
79’
Эндрик   Карабец
79’
Мангаля   Тессманн
Барколя   Фабиан Руис
72’
Люка Эрнандес
68’
Ли Кан Ин
65’
60’
Клюйверт   Хатебур
Меюлю   Ли Кан Ин
59’
Д. Дуэ   Кварацхелия
59’
Гонсалу Рамуш   Дембеле
59’
2тайм
Перерыв
Витинья   Заир-Эмери
39’
33’
Фонсека
Гонсалу Рамуш
33’
Бералдо
30’
Забарный
29’
18’
  Морейра
13’
Клюйверт
6’
  Эндрик
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Витинья, Бералдо, Меюлю, Барколя, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ
Запасные: Витинья, Меюлю, Маркиньос, Жоау Невеш, Шевалье, Дро Фернандес, Барколя, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ
1тайм
Лион:
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Мангаля, Мортон, Мера, Морейра, Эндрик
Запасные: Канго, Нарти, Геззаль, Мангаля, Яремчук, Клюйверт, Мера, Эндрик, Дескам
Сразу ясно было, если Забарный в составе, то будут проблемы в защите
Комментарий скрыт
Ага, только Сафонов в основе, а Забавный на скамейке
Забарного выставили чтоб Матвея в тонусе держать?
Теперь, я думаю, все понимают, почему Роналду до сих пор играет основного напа в Португалии)
ну если бы Сантуш не повелся на критику после одного хорошего матча Рамуша и выставил Роналду в основу в матче с Марокко ,все могло быть по-другому
Это ж причем проблема с черт знает каких времен, когда тот же Паулета был, в Португалии вообще нет альтернативы Роналду чтобы простейшие вещи замыкать или пенальти реализовывать
Как Забарный в основе сразу пожар
Эндрик не тому мстит, скажите ему эта Бавария с Нойером выбили Реал, Сафонов тут не при чем 🤣
Как же Забарный проигрывает позицию… и как только его в такой клуб пригласили…
После перехода, практически с первых же игр, это стало бросаться в глаза. Медленный, занимает неудачные позиции, проигрывает единоборства, привоз за привозом. Вообще не уровень ПСЖ, этакий Чигринский в Барселоне.
защита ужас.
первый гол с близкого расстояния от штанги.
второй выход с центра поля один на один. и удар в угол.
Мотя почти вытянул оба.
Забавный играет вообще не понятно где, теряет позицию
Что за Илья?
т9
Второй мог наверн отбить Мотя
Эндрик хорош, а от защита парижан просто позорище, хотя Забарный вышел же, ничего удивительного
И пенальти надо тоже забивать
Эндрик!!! Нормально вколотил
Забавный легенда
Рекомендуем
Главные новости
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
6 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
7 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
19 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
21 минуту назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
41 минуту назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
44 минуты назад
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
9 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
10 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
16 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
23 минуты назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
Рекомендуем