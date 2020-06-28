Жозе Моуринью: «Я чемпион последних пяти матчей. Можете дать мне медаль, мы набрали 13 очков»

Главный тренер пошутил о результатах команды в этом сезоне.

«Когда я пришел, «Тоттенхэм» был 14-м и отставал от «Арсенала» на три очка, а до Лиги чемпионов было, кажется, 11 баллов. Но если считать очки с момента моего прихода... Правда в том, что я не так важен, «Тоттенхэм» – важнее.

Но если вы хотите двигаться в этом направлении, то я на четвертом месте в чемпионате. Если вы считаете, что быть четвертым в АПЛ – плохо, то это ваше мнение.

Если вы хотите чуть-чуть посмеяться со мной, то я чемпион последних пяти матчей. Можете дать мне медаль – чемпиону последних пяти матчей, мы набрали 13 очков.

Я стараюсь постоянно давать максимум. Я не волнуюсь о том, чтобы что-то кому-то доказать. Просто стараюсь все время работать на максимуме. Самый важный матч для меня – следующий, самый важный сезон для меня – следующий. И это не то, о чем вы думаете. Это не приходит извне. Нет вещей, которые мотивируют меня больше или меньше, давят на меня сильнее или слабее. Это просто моя природа.

Мне не нужно это. Так что я с нетерпением жду следующего сезона. Я очень хочу начать следующий сезон, и это моя натура», – сказал Моуринью.

Перед заключительным туром «Тоттенхэм» занимает 7-е место с 58 очками.