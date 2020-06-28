«Локо» – «Спартаку»: «Лучше 9 дней без твиттера, чем сезон без еврокубков 😉»

«Локомотив» пошутил над «Спартаком» в твиттере.

После бурной реакции на вчерашнее выступление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи один из пользователей спросил у пресс-службы , не взломан ли их аккаунт.

«По взломам – к «Локомотиву», у нас все красиво🤘🏻», – ответил «Спартак».

«Лучше 9 дней без твиттера, чем сезон без еврокубков 😉», – отреагировал на реплику «Спартака» «Локомотив».

Напомним, ранее пресс-служба «Зенита» выразила обеспокоенность из-за отсутствия обновлений в твиттере , написав: «Вставай, мы в ЛЧ, а «Спартаку» ВАР два пенальти не отменил».

«Локомотив» занял второе место в и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Спартак» завершил сезон на 7-м месте в чемпионате, а также вылетел в полуфинале Олимп Кубка России, поэтому не сыграет в еврокубках.