Владимир Быстров: «За «Спартак» стыдно. Нам обещали борьбу за ЛЧ»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» поделился мнением о выступлении красно-белых в минувшем сезоне.

«Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно.

Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами», – сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял 7-е место в и дошел до 1/2 финала Олимп Кубка России.

Кошмарный сезон «Спартака» закончился. Впереди неизвестность, но лучший план – верить в Тедеско