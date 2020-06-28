«Черные думают только о деньгах». Новичок «Боруссии» Беллингем подвергся расистским оскорблениям

Новичок Джуд Беллингем, перешедший за 23 миллиона евро в дортмундский клуб из «Бирмингема», подвергся оскорблениям на расовой почве.

17-летний хавбек в твиттере выложил один из комментариев неизвестного пользователя: «Джуд Беллингем – самый переоцененный талант. Он черный. Черные думают только о деньгах».

Полиция расследует оскорбления в адрес Беллингема. На этот счет высказались также и «Боруссия», заявив, что не терпят расизм в любых формах.

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