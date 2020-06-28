Георгий Щенников: «ЦСКА достоин Лиги чемпионов. Обидно»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился мыслями после победы над «Тамбовом» (2:0) в 30-м туре .

– Как оценишь сезон? Завершили его достаточно успешно, но не попали в тройку. Как ты смотришь на прошедший чемпионат?

– Мы могли попасть в Лигу чемпионов, если бы какие-то игры провели успешнее. Даже не знаю. Обидно, мне кажется. Наша команда достойна Лиги чемпионов, но ничего не поделаешь, мы на четвертом месте.

– По силам ли ЦСКА навязать борьбу за первые места в чемпионате?

– Поживем – увидим. Надо хорошо начать следующий сезон, а там уже будет видно, – сказал Щенников.

Если «Зенит» выиграет Олимп Кубок России, то ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы, а «Динамо», ставшее шестым в чемпионате, выступит в квалификации Лиги Европы, как и «Ростов», занявший пятое место.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ