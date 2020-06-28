Степашин о «Динамо»: «Готовы к Лиге Европы. У нас самая длинная скамейка в РПЛ»

Член совета директоров «Динамо» считает, что команда готова играть в , и ей не требуется усиление.

– Мне очень понравилось, как играли молодые ребята. Вот это будущее , причем все – наши соотечественники. И большинство воспитанников школы «Динамо», академии «Динамо». Вот такой должна быть команда, которая называется «Динамо».

– Были сомнения, возобновлять ли чемпионат России. Вы сказали, что надо попробовать, и пусть «Динамо» займет 6-е место или даже 5-е место в честной борьбе. 5-е не получилось.

– 6-е место хорошее. Тем более это место практически Лиги Европы.

– Вы сказали, что дает 6-е место – еврокубки. Если «Зенит» выиграет Кубок России, то «Динамо» попадает в квалификацию Лиги Европы?

– Да. Это совсем уже другой уровень игры, это встречи с интересными иностранными клубами, что привлечет дополнительных болельщиков. Надеюсь, к сентябрю мы сможем уже не 10% зрителей пускать на стадион. Ну, если покажем хорошие результаты, то и финансовая поддержка будет обеспечена.

– А с какого отборочного раунда в Лиге Европы придется стартовать «Динамо»? Футболисты готовы играть на два фронта?

– Готовы. У нас очень длинная скамейка. Самая длинная скамейка, пожалуй, сегодня в Премьер-лиге именно у московского «Динамо». Вы обратили внимание, в «Краснодаре» играли, по сути дела, молодежным составом, и играли неплохо.

– И в августе уже стартует новый чемпионат России.

– Да. Ничего, мы же отдыхали во время коронавируса, теперь надо поработать. На самом деле все европейские клубы, особенно в английской Премьер-лиге, они играют через два дня на третий, там и кубок проводится, и европейские соревнования, в них участвуют очень активно.

Ничего, за такие деньги чего ж не побегать, собственно говоря? – сказал Степашин.