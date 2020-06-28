Тренер «Спартака» Хинкель: «Этот чемпионат был похож на винегрет. Любая команда могла обыграть любую»

Тренер охарактеризовал чемпионат России после рестарта.

«Мы слышали о возможном антирекорде, но не зацикливались на этом.

Этот чемпионат после возобновления был похож на винегрет. Любая команда могла обыграть любую. Было все, включая крупную победу «Сочи» над «Ростовом».

Не знаю, насколько уместно делать выводы по этому чемпионату», – заявил Хинкель на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба «Спартака».

Московский клуб завершил сезон на 7-м месте в , что стало худшим результатом команды с 2008 года.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ