Александр Градский: «Зенит» не может победить без мотивированных судей. На месте Федуна увел бы «Спартак» с поля»

Певец и композитор Александр Градский поделился мнением о полуфинале Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

– Происходит странная вещь. Вдруг выходит команда красно-белых мальчишек и играет на равных с чемпионом России. И питерцы не могут победить соперника без помощи мотивированных арбитров. В честной борьбе «Спартак» с большой долей вероятности мог бы и выиграть.

– Жесткое заявление.

– Мне стесняться нечего, я же не футбольный функционер, могу называть вещи своими именами. На мой взгляд, в этой встрече произошел странный «диалог» между главным арбитром и ассистентами на ВАР. Один – ничего не видит, хотя как минимум дважды должен давать пенальти в пользу «Спартака». Другой – ничего не говорит, при том, что болельщики обеих команд по телевизору видят, как спартаковского нападающего хватают в штрафной за майку, а человек, который сидит перед четырьмя мониторами, молчит и не предлагает главному судье хотя бы посмотреть эпизод.

Есть две причины такого поведения. Первая – рефери ослеп. Вторая – он мотивирован. Как еще можно объяснить то, что ВАР не сказал главному арбитру, мол, есть проблемы, посмотри монитор. Не надо три минуты объяснять свое мнение, оно никого не интересует. Просто обрати внимание на инцидент. А в итоге главный судья вроде бы как не видит нарушения, а ВАР вроде бы тоже ничего не видит и соглашается с арбитром на поле. Получается, никто не виноват.

Если бы Иванов просмотрел эпизод с майкой, он вынужден был бы поставить на точку, иначе потерял бы лицо. Что ж вы делаете из нас дураков? Весь состав судей РПЛ, кроме Карасева, нельзя и близко подпускать к работе в футболе! Хороша компания! Один на поле, другой у телека! На следующей игре меняются местами…

– Вы считаете, есть заговор против «Спартака»?

– Не знаю. Не могу назвать себя антизенитовцем. Болею за клуб из Санкт-Петербурга, когда он играет в еврокубках, и часто симпатизирую ему в некоторых встречах РПЛ. Команда играет красиво. Но когда происходят такие выкрутасы, как в полуфинальном матче, это мешает мне получать радость от игры. Футбол должен быть честным!

После такого беспредела на месте Федуна не хэштеги запускал бы, а последовал бы примеру Анатолия Тарасова, который однажды увел команду со льда. Собрал бы всех руководителей команд… В первом туре соперники питерцев не выходят на матчи, клуб получает «заслуженные» золотые медали, а остальные борются по-честному за второе место. Если хотите, такие действия – антимонопольное решение. Нельзя скупать всех талантливых игроков. «Ювентусу» эти «штучки» боком вышли.

Если после такого флешмоба кое-кому не будет стыдно, значит так тому и быть. Судьба… – заявил Градский.

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