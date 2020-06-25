Перес хочет, чтобы Зидан навсегда остался в «Реале» и стал как Фергюсон в «МЮ» (Эдуардо Инда)

Президент «Реала» Флорентино Перес доволен работой главного тренера , под руководством которого мадридцы выиграли в минувшем сезоне.

Глава королевского клуба готов предоставить французу бессрочный контракт и расширить его полномочия, сообщает журналист Эдуардо Инда.

По мнению Переса, Зидан мог бы стать для таким же успешным бессменным тренером, как , который возглавлял на протяжении 26 лет.

«Реал» при Зидане выиграл 11 трофеев из 17 возможных, в том числе три Лиги чемпионов.

Соглашение тренера со «сливочными» рассчитано до 2022 года.