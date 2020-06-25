Сергей Юран: «Еще раз заявляю: «Химки» в РПЛ. Нервы уже не выдерживают на эту хрень реагировать»

Главный тренер «Химок» прокомментировал будущее команды в вопросе выхода в .

«У меня информация, что команда в РПЛ. Вот я недавно общался с руководством. Еще раз заявляю, что в РПЛ.

Вы можете представить, каково это, когда эти выбросы желтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать», – заявил Юран.

Ранее стало известно, что окончательно решение по подмосковному клубу будет принято в среду.

«Наше место в РПЛ якобы продали». «Химки» перемололи «Урал» в Кубке, потом выступил злой Юран