Сергей Юран: «Еще раз заявляю: «Химки» в РПЛ. Нервы уже не выдерживают на эту хрень реагировать»

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал будущее команды в вопросе выхода в РПЛ.

«У меня информация, что команда в РПЛ. Вот я недавно общался с руководством. Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ.

Вы можете представить, каково это, когда эти выбросы желтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать», – заявил Юран.

Ранее стало известно, что окончательно решение по подмосковному клубу будет принято в среду.

«Наше место в РПЛ якобы продали». «Химки» перемололи «Урал» в Кубке, потом выступил злой Юран

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