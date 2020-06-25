Рэшфорд поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ, но удалил твит после критики фанатов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ.

«Как фанат «Юнайтед», я рад, что «Лидс» вернулся в Премьер-лигу. Здесь они и должны быть. Поздравляю, «Лидс», – написал Рэшфорд.

Вскоре Рэшфорд удалил этот твит после того, как несколько болельщиков подвергли его критике.

Соперничество между «МЮ» и «Лидсом» известно как «противостояние роз» и связано с борьбой двух исторических графств: Ланкашира и Йоркшира. Вражда эта берет начало в войнах Алой и Белой розы XV века.

В 1970-е годы вражда между клубами резко обострилась после усиления хулиганских группировок.

Команды не играли между собой в официальных матчах с 2011 года – тогда они встретились в Кубке английской лиги.

В прошлом году клубы провели товарищеский матч в Австралии, и «МЮ» победил со счетом 4:0. Рэшфорд в той игре отметился забитым мячом.

Бьелса со второй попытки вернул «Лидс» в АПЛ. Прощайте, 16 лет разбитых надежд!

Фото: скриншот из твиттера Маркуса Рэшфорда