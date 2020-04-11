Морено уволен из «Монако». Его сменит Ковач (L’Equipe)

Бывший главный тренер «Баварии» возглавит , сообщает L’Equipe.

По информации источника, боссы «Монако» убедили 48-летнего специалиста сменить на посту главного тренера. Отмечается, что достичь договоренности с Ковачем удалось несколько часов назад.

Тренер подпишет долгосрочный контракт с «Монако».

Ковач возглавлял «Баварию» с апреля 2018 по ноябрь 2019 года. До этого он работал с «Айнтрахтом».

«Монако» занял 9-е место в досрочно завершенном чемпионате Франции, набрав 40 очков в 28 турах. Морено принял команду в декабре, заключив контракт до 2022 года.