Кике Сетьен: «Поражение от «Осасуны» – это слишком. Абсолютно несправедливо»

Главный тренер «Барселоны» высказался после поражения от «Осасуны» (1:2) во вчерашнем матче Ла Лиги.

«Грустно и неприятно. Абсолютно несправедливое поражение. Может быть, не в Ла Лиге, потому что мы теряли очки, и это не позволило нам бороться с соперником.

Я не ожидал, что одна из команд выиграет все матчи после рестарта, но «Реал» на пути к этому. Поражение от «Осасуны» – это слишком. В этой игре мы видели то же самое, что и во многих других.

Было сложно подойти к воротам. Соперник стоял у штрафной, но нам было сложно контролировать фазы атаки, особенно – в контратаках.

Я несу большую часть ответственности. Я – тот, кто тренировал и мотивировал команду, конечно. Убежден, что мы станем другой командой.

Мы будем играть с полной отдачей и подойдем к Лиге чемпионов с максимальными гарантиями. До того момента ситуация находится под моим контролем. Остальное я не могу контролировать.

Я уже был в подобных ситуациях. Я изнуряю себя тем, чем мне приходится себя изнурять», – сказал Сетьен.

«Барса» при Сетьене уступила 7 очков «Реалу». С Вальверде клуб лидировал в Ла Лиге

«Барселона» не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании впервые с 2014 года