Клопп хочет видеть Тиаго в «Ливерпуле». Игрок и клуб уже договорились по контракту

Полузащитник «Баварии» может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Как пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк, главный тренер сообщил руководству клуба, что хочет видеть Тиаго в составе команды.

Тиаго, в свою очередь, хочет перейти в «Ливерпуль». Стороны уже договорились об условиях личного контракта, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Единственная сложность в ходе переговоров – трансферная стоимость игрока. «Ливерпуль» готов заплатить за Тиаго 25 миллионов евро, однако «Бавария» хочет получить за него 40 миллионов евро, чтобы иметь возможность купить кого-то еще.

Ранее сообщалось, что Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене.

В этом сезоне Тиаго провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.