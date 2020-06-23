Клопп хочет видеть Тиаго в «Ливерпуле». Игрок и клуб уже договорились по контракту

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Как пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил руководству клуба, что хочет видеть Тиаго в составе команды.
Тиаго, в свою очередь, хочет перейти в «Ливерпуль». Стороны уже договорились об условиях личного контракта, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Единственная сложность в ходе переговоров – трансферная стоимость игрока. «Ливерпуль» готов заплатить за Тиаго 25 миллионов евро, однако «Бавария» хочет получить за него 40 миллионов евро, чтобы иметь возможность купить кого-то еще.
Ранее сообщалось, что Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене.
В этом сезоне Тиаго провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.