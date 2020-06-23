Зинедин Зидан: «Этому титулу я рад больше, чем победе в Лиге чемпионов»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы в чемпионате Испании.

«Потрясающее чувство. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции.

В матчах бились игроки. Да, у меня была своя роль, но все сделали они. Это выдающаяся команда, и когда я вижу их счастливыми, я сам радуюсь.

Мы стали лучшими, потому что набрали больше всех очков. Вот и все. Это один из лучших дней в моей карьере.

Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига – это потрясающе», – сказал Зидан.

Французский специалист трижды брал Лигу чемпионов во главе «Реала», победа в чемпионате Испании стала второй в его тренерской карьере.

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