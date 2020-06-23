Хорхе Вальдано: «Барса» не претендент на титулы сейчас. Месси не может делать все»

Бывший нападающий , экс-тренер мадридской команды высказался о текущем состоянии «Барселоны».

«В настоящий момент я не рассматриваю «Барселону» как претендента на титул в Ла Лиге или Лиге чемпионов. Месси давно уже говорил, что для игры в Европе этого уровня недостаточно.

Месси не может делать в «Барселоне» все. От него слишком много просят в команде», – поделился наблюдениями аргентинец.

на данный момент занимает 2-е место в Ла Лиге. «Блауграна» на очко отстает от «Реала», у которого матч в запасе, в борьбе за чемпионский титул. «Бланкос» осталось провести 3 игры в сезоне , а «Барсе» – 2. Преимущество по очным встречам на стороне «Реала».

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