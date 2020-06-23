Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»

Российская модель Вики Одинцова рассказала, что ей части пишут спортсмены в соцсетях.
– Тебя часто спрашивают про твои подписчиков – Льюиса Хэмилтона, Криштиану Роналду, что они писали тебе.
– Раздули такую историю, конечно, из этого всего.
– Понимаете, эта девушка считает, что если ей написал Роналду – это не история, это не круто.
– Все, сейчас опять начнут писать. Они в Европе, ты не понимаешь, просто заполонили все новости, что какая-то Виктория Одинцова, модель, и Криштиану Роналду – как она могла, что она выдумывает, что она врет. Поэтому я лучше... [промолчу].
Мне очень часто пишут много спортсменов, реально европейских футболистов всяких, но я не запоминаю, как их зовут. Я даже не открываю их письма, не отвечаю.
– Может, ты так встретишь свою судьбу?
– Нет, я не хочу.
– Ты еще про Неймара рассказывала.
– Ой, все.
– Ну, хоть что-нибудь расскажи про своих ухажеров.
– Да нет, это не ухажеры, ты что. То, что связано с моей личной жизнью, это вообще другое, это вообще к этому не относится. В личной жизни у меня максимальные границы.
То, что мне периодически пишут какие-то известные личности, ну, пишут и пишут. Понятно, что мне будут писать.
С Неймаром просто познакомились, просто знаем друг друга, в инстаграме списались, все.
– Ну, он классный.
– Да, поздравляем друг друга с праздниками. Как бы и все. Я вообще не фанат футбола, совсем.
– Подожди, у тебя романов не было со спортсменами, чтобы ты полюбила этот спорт?
– Был такой период в моей жизни, когда я чуть-чуть более внимательнее смотрела футбол. Но недолгим был этот период (смеется). Примерно год назад.
– Перечисляем одиноких футболистов. Первым на ум приходит Федор Смолов. Это он?
– Не знаю, – сказала модель смеясь.
Она не ответила Криштиану и ужинала с Хэмилтоном. Российская модель с 5 млн подписчиков – про спортсменов, которые пишут в директ