Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»

Российская модель Вики Одинцова рассказала, что ей части пишут спортсмены в соцсетях.

– Тебя часто спрашивают про твои подписчиков – Льюиса Хэмилтона, , что они писали тебе.

– Раздули такую историю, конечно, из этого всего.

– Понимаете, эта девушка считает, что если ей написал Роналду – это не история, это не круто.

– Все, сейчас опять начнут писать. Они в Европе, ты не понимаешь, просто заполонили все новости, что какая-то Виктория Одинцова, модель, и Криштиану Роналду – как она могла, что она выдумывает, что она врет. Поэтому я лучше... [промолчу].

Мне очень часто пишут много спортсменов, реально европейских футболистов всяких, но я не запоминаю, как их зовут. Я даже не открываю их письма, не отвечаю.

– Может, ты так встретишь свою судьбу?

– Нет, я не хочу.

– Ты еще про Неймара рассказывала.

– Ой, все.

– Ну, хоть что-нибудь расскажи про своих ухажеров.

– Да нет, это не ухажеры, ты что. То, что связано с моей личной жизнью, это вообще другое, это вообще к этому не относится. В личной жизни у меня максимальные границы.

То, что мне периодически пишут какие-то известные личности, ну, пишут и пишут. Понятно, что мне будут писать.

С Неймаром просто познакомились, просто знаем друг друга, в инстаграме списались, все.

– Ну, он классный.

– Да, поздравляем друг друга с праздниками. Как бы и все. Я вообще не фанат футбола, совсем.

– Подожди, у тебя романов не было со спортсменами, чтобы ты полюбила этот спорт?

– Был такой период в моей жизни, когда я чуть-чуть более внимательнее смотрела футбол. Но недолгим был этот период (смеется). Примерно год назад.

– Перечисляем одиноких футболистов. Первым на ум приходит . Это он?

– Не знаю, – сказала модель смеясь.

Она не ответила Криштиану и ужинала с Хэмилтоном. Российская модель с 5 млн подписчиков – про спортсменов, которые пишут в директ