Андрей Федун об игре с «Зенитом»: «В Кубке клубы из второй лиги и высшую лигу могут грохнуть»

Член совета директоров Андрей Федун поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп Кубка России против «Зенита».

– Кубковые матчи всегда 50 на 50. Это Кубок.

– Не боитесь ли судейского беспредела?

– Вы видели этот матч. Я смотрю на футбол, как и вы. Выигрываем, значит, молодцы. Проигрываем, значит, играем плохо. Какие там судьи… Что там еще! Это не моя проблема.

Для этого есть генеральные директора, председатели президиума верховного совета и всего остального. Мое дело – болеть за команду, я за нее болею искренне и честно. Я чисто болельщик, но я переживаю за это дело всей душой.

А в кубковой встрече можно победить всех. Не могу сказать, хорошие шансы или плохие. В принципе, они есть. В кубковом матче команды из второй лиги и высшую лигу могут грохнуть, – сказал Федун.

примет «Спартак» 19 июля. Начало матча – в 18:30 по московскому времени.