«Ман Сити» согласовал контракт с Ферраном Торресом. В нем видят замену Сане

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«Манчестер Сити» договорился с полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом о личном контракте.

По данным Eurosport.es, «горожане» согласовали с 20-летним игроком молодежной сборной Испании долгосрочный договор.

Теперь «Сити» нужно договориться с «Валенсией» о сумме трансфера. По информации Mundo Deportivo, она может составить примерно 50 млн евро.

В Торресе английский клуб видит замену Лерою Сане, который перешел в «Баварию».

У Торреса было предложение и от «Ювентуса», им также интересовались «Реал» и «Атлетико».

Контракт хавбека с «Валенсией» рассчитан до июня 2021 года. Его статистику можно найти здесь.

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