Андрей Аршавин: «Надеюсь, Кокорин вернется в «Зенит». Клубу нужны свежие игроки для ЛЧ»

Бывший полузащитник «Зенита» высказался о чемпионстве петербуржцев в .

– Понятно, что вы все смотрите, вы все комментируете. «Зенит» выиграл исторические медали за 4 тура до конца, мог побить рекорд «Спартака» по очкам, но уже не побьет. В целом предсказуемо? Вот Уткин с августа говорит, что «Зенит» — чемпион.

– В принципе он прав. Во-первых, «Зенит» хорошо начал. Клуб был и по игре силен, и по ресурсам, и по составу. «Зенит» закономерно второй год подряд становится сильнейшим клубом в России.

– Семак — главный герой этого ?

– Я думаю, что он может разделить этот титул с .

– Понятно, что вы задумывались о том, как тяжело Семаку тут было начинать работать. 2 года назад у него было 3 состава, разные культурные слои — тут «Зенит» Луческу, тут «Зенит» Манчини, тут есть вернувшийся из аренды Дзюба. Что, на ваш взгляд, лучше всего удалось Сергею?

– Он смог расчистить состав. По-моему, у него на это ушло полгода. И это было нелегко, потому что был перебор центральных полузащитников, а на других позициях, наоборот, зияли дыры. И ключевой момент был, когда он рискнул сменить схему с 4-3-3 на 4-4-2. После этого «Зенит» пошел, не замечая преград.

– Часто ругают за Лигу чемпионов, хотя я не раз говорил и повторю это снова, что мы в середине осени попали на лучшую команду Европы. И «Зенит» проиграл «Лейпцигу» с наименьшим счетом из всех соперников, которые были тогда у «Лейпцига». А вы как оцениваете эти 6 матчей?

– Мне с самого начала казалось, что в этой группе «Зенит» мог занять как первое место, так и четвертое. Так и получилось: условно, 45 минут лишили «Зенит» попадания в евровесну. Это были 4 примерно равные команды. «Зениту», конечно, не хватает скорости в Лиге чемпионов. Это касается и того же Артема, и тех же центральных защитников.

– Я спрашивал об этом Ракицкого. Он сказал, что они быстрые.

– Ну не сказать, что он прям медленный. В чемпионате России недобор скоростных данных он компенсирует опытом и мастерством. Но в Лиге чемпионов этого мало. И «Зениту», если он хочет выступить более удачно, конечно, нужно прибавлять. Может быть, нужны свежие 2–3 футболиста. В принципе один из них. Я надеюсь, что еще Сашка Кокорин вернется, – сказал Аршавин.